FW-WRN: Feuer_3: Essen auf Herd, Rauchmelder ausgelöst

Am gestrigen Sonntag wurde der Löschzug 1 der Freiwillige Feuerwehr um 19:56 Uhr zu einer Feuer_3-Meldung per Vollalarm gerufen. In einem Asylbewerberheim auf der Horster Straße hatte ein junger Mann Essen auf dem Herd stehen, aber kurz die Wohnung verlassen, als die Haustüre zuschlug. Kurze Zeit später lösten bereits die Rauchmelder aus. 24 ehrenamtliche Mitglieder des Löschzugs rückten mit vier Fahrzeugen an, um Schlimmeres zu verhindern. Da ein Zugang per Steckleiter über ein Küchenfenster nicht ohne größere Zerstörungen möglich gewesen wäre, wurde die Haustüre per Ziehblech geöffnet. Ein Trupp unter Atemschutz betrat die zwischenzeitlich völlig verrauchte Wohnung und brachte die vor sich hin kokelnde Pfanne ins Freie. Mit einem Hochdrucklüfter wurde die Wohnung gelüftet und konnte kurze Zeit später wieder an den jungen Bewohner übergeben werden. Vor Ort waren zudem ein Streifenwagen der Polizei, der Rettungsdienst und eine Notärztin aus Werne.

