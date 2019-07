Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gaststätte und Friseursalon an der Holter Straße

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Sonntagmorgen (07.07., 00.00 Uhr bis 07.50 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant an der Holter Straße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Ladenlokal zu gelangen. Dort versuchten sie vergeblich weitere Schubladen aufzuhebeln.

Ersten Erkenntnissen nach verließen die Täter den Tatort ohne Beute.

In dem Zeitraum zwischen Samstagmittag (06.07., 13.10 Uhr) und Sonntagmorgen (07.07., 07.30 Uhr) wurde ebenfalls in einen angrenzenden Friseursalon eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in den Laden zu gelangen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

