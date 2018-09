POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.09.2018

Goslar (ots) - Mit Joint in der Hand nervös geworden

Auffälliges Verhalten war gestern Mittag der Grund für eine Polizeikontrolle eines 19-jährigen Goslarers in Oker. Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten einen Joint in der Hand des heranwachsenden Fußgängers fest. Bei der anschließenden "Taschenkontrolle" wurde noch etwas Marihuana gefunden. Der junge Mann wurde nach seiner Vernehmung entlassen.

Oberharz

Motorradfahrer schwer verletzt

Am 09.09.18, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Motorrad die B 498 in Richtung Altenau. In Höhe der Linkskurve in Höhe Abschnitt 50, km 3,6 (Bootsanleger) verlor er vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Rutschen. Das Motorrad kippte auf die linke Seite und rutscht geradeaus gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer wurde hierbei über die Leitplanke geschleudert. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Göttingen geflogen. Für die Unfallaufnahme und Absicherung des Hubschraubers wurde die B 498 durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte zeitweise gesperrt und auslaufende Kraftstoffe gebunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.300 EUR.

Seesen

Vorfahrtsverletzung forderte einen Leichtverletzten

Am 09.09.18, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Hildesheimer Str. in Rhüden. An der Einmündung Hildesheimer Str./Im Wichmann wurde ihm durch einen 41-jährigen Seesener, der mit seinem PKW Audi in die Hildesheimer Str. abbiegen wollte, die Vorfahrt genommen. Der Jugendliche kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, verletzte sich zum Glück nur leicht, musste aber im Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 EUR.

MaLü

