POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 09.09.2018

Goslar (ots) - St. Andreasberg: Am 07.09.2018, um 12:15 Uhr, kam es in der Schützenstraße in St. Andreasberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld überholte den vor ihm fahrenden Zeugen trotz Gegenverkehrs. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden 83-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 83-jährigen gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der geparkt am Fahrbahnrand stand. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen kam es zu Sachschäden.

