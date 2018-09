Goslar (ots) - Körperliche Auseinandersetzung: 1. Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kommt es in einer Gaststätte am Marktplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlugen zwei bislang unbekannte Personen auf einen 27-jährigen Mann aus Langelsheim ein. Eine Person schlug dem Opfer ein Glas gegen den Kopf. Anschließend traten die Personen dem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr vor einer Diskothek in der Marstallstraße in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Zwei Beschuldigten wurde zuvor aufgrund eines Hausverbotes der Zutritt in die Diskothek verweigert. Daraufhin fingen diese an, auf die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit Fäusten einzuschlagen. Ein 30-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde dabei im Gesicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen. 3. Zu einer weiteren Schlägerei zwischen Gästen einer Diskothek in der Marstallstraße kam es gegen 04:00 Uhr. Ein 30-jähriger Beschuldigter wurde durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beim Erscheinen der Polizei wird der Beschuldigte auch den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv, tritt nach den Polizeibeamten und versucht, diese zu beißen. Weiterhin sperrt er sich gegen das Anlegen der Handfesseln. Der Mann wird ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss steht, 1,74 Promille Atemalkoholkonzentration, wurde eine Blutprobe entnommen.

Eigentumsdelikte: 1. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zum Gelände des Recycling Parks in der Grauhöfer Landwehr. In der Folge wird das Fenster eines Bürocontainers aufgehebelt. Im Anschluss wird der Container nach Wertgegenständen durchsucht und aus einer Geldkassette Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden von 250,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am Samstag, 08.09., zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr lässt ein 36-jähriger Goslarer an einem Foto-Terminal in der Elektro-Abteilung im real Warenmarkt sein Mobiltelefon für einen Moment aus den Augen. Nach der Rückkehr zum Terminal muss er feststellen, dass das Samsung Galaxy S4 mini entwendet wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikte: Am Samstag zwischen 15:50 Uhr und 15:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 75-jähriger Langelsheimer stößt beim Rückwärtseinparken mit seinem Pkw Daimler gegen einen geparkten Pkw Audi und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Durch Zeugen wurde der Unfall beobachtet und der "Flüchtige" konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Die geschätzte Schadenshöhe an den Pkw betrug ca. 1000,- Euro.

Es kam im Berichtszeitraum zu zwei weiteren Verkehrsunfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 4500 Euro..

J. Pavone, PHK

