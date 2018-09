POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg vom 09.09.2018

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Am Samstagmittag, 08.09.2018, gegen 12.00 Uhr, wurde der Polizei in Bad Harzburg ein liegengebliebener Pkw samt Anhänger und aufgeladenem Fahrzeug auf der B 4, Fahrtrichtung Braunschweig, Höhe Am Horn, gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich bei dem Kfz-Anhänger eines 48-jährigen Langelsheimers die Radmuttern zweier Reifen gelöst worden waren und der Anhänger dadurch während der Fahrt zwei Reifen verlor. Die linksseitige Achse des Anhängers krachte auf die Fahrbahn und verursachte Sachschaden auf der Fahrbahndecke, auch der Anhänger wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen bislang noch unbekannten Täter wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht: Am frühen Samstagabend, 08.09.2018, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Wichernstraße in Bad Harzburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der geparkt stehende Pkw Renault Clio in blau einer 18-jährigen Bad Harburgerin durch einen ausparkenden Pkw beschädigt wurde. Dank aufmerksamer Zeugen, welche sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw VW Polo in silber notierten, konnte im Rahmen von Ermittlungen die Fahrzeugführerin, eine 52-jährige Bad Harzburgerin, festgestellt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Wasserrohrbruch: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02.50 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Straße Amtswiese in Bad Harzburg. Es kam zu einer vorübergehenden Abstellung der Wasserversorgung im betroffenen Straßenzug bis zur Behebung des Schadens durch die Stadtwerke Bad Harzburg.

