POL-GS: Seesen: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots) - Am Samstag, den 08.09.2018, vermutlich um 06:00 Uhr, kam es in der Eichenstraße in Seesen-Engelade zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen Pkw über Nacht am Fahrbahnrand abgestellt und musste am Morgen feststellen, dass die gesamte rechte Seite seines Fahrzeugs durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Um 06:00 Uhr wurde zwar ein lauter Knall vernommen, jedoch nicht mit dem Unfall in Verbindung gebracht. Es ist nicht bekannt, ob das verursachende Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

