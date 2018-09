POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 10.10.2018

Goslar (ots) - Trunkenheit im Verkehr Am 09.09.2018, gegen 20.50 Uhr, führte ein 57-jähriger Mann aus Seesen ein Kraftfahrzeug in Seesen, Am Markt, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. (Bür)

