POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz

Goslar (ots) - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 09.09.2018, gegen 17:00 Uhr, wird den Beamten des Polizeikommissariats Oberharz von besorgten Verkehrsteilnehmern ein Transporter mit auswärtigem Kennzeichen mitgeteilt, dessen Fahrzeugführer das Fahrzeug auf der B 241 von Kreuzeck kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld fahrend sehr unsicher und in "Schlangenlinien" führen soll. Der besagte Fahrzeugführer konnte kurz darauf von den Beamten auf den Sachverhalt angesprochen und überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die Person mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert war. Es folgte eine Blutprobenentnahme bei dem Beschuldigten. Den Führerschein des Herren konnten die Beamten nicht einziehen, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel im amtl. Verwahrung genommen. Weiterhin wurde dem ausländischen Mitbürger eine Sicherheitsleistung entnommen, da dieser keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet vorweisen konnte.

i.A. Schulze, PHK

