POL-KLE: Geldern - Unbekannte werfen zwei Bienenkästen um

Lack und Seife hinein geschüttet

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Donnerstag (9. Mai 2019), 19.00 Uhr, kippten unbekannte Täter in einem Schrebergarten an der Wichardstraße zwei Bienenkästen um. Anschließend schütteten sie Lack und Flüssigseife in einen der Kästen. Vor den zweiten Bienenkasten streuten die Täter Chlorgranulat. Die beiden Bienenvölker verendeten.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

