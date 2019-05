Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Eigentümer stellt Radlader Diebe

Polizei nimmt zwei 40-jährige Männer fest

Geldern (ots)

Am Mittwoch (8. Mai 2019) gegen 18.30 Uhr entwendeten Täter an einer Baustelle auf dem Ostwall einen Radlader. Als sie dabei eine Alarmanlage auslösten, machte sich der Eigentümer gemeinsam mit Angestellten auf die Suche nach dem Radlader. Gegen 19 Uhr sahen sie den gestohlenen Radlader in Straelen an der Kreuzung Kevelaerer Straße/Steinstraße. Mit mehreren Fahrzeugen hielten sie den Radlader an und stellten einen Dieb. Ein zweiter Täter konnte zunächst auf das Gelände einer angrenzenden Gärtnerei flüchten. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte dort auch den zweiten Täter fest. Er hatte sich zwischen Sträuchern versteckt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 40-jährige niederländische Männer. Einer von ihnen wohnt in Venlo, der andere hat keinen festen Wohnsitz. Ihren PKW stellten Polizeibeamte in der Nähe des Tatorts sicher. Das Auto war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Die beiden Männer werden heute dem Haftrichter vorgeführt. (ME)

