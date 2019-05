Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

Mauer beschädigt

Kalkar-Wissel (ots)

Zwischen dem 27. April und dem 7. Mai 2019 beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Kreuzung Bienemannsweg/Fackelkampsweg eine Mauer. Die Mauer ist vermutlich durch einen rangierenden LKW beschädigt worden. Seit zwei Wochen fahren LKW eine Baustelle am Giltjesweg an. Beim Verlassen der Baustelle nutzen die Fahrer den Bienemannsweg zum Rangieren. Möglicherweise hat einer von ihnen den Schaden verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

