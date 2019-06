Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven/Friesland zum Badeunfall/Unglücksfall am Banter See

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, wurde der hiesigen Wasserschutzpolizei ein Badeunfall am Banter See gemeldet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein vierjähriges Kind mit einem Schwimmring auf dem Banter See abgetrieben worden. Daraufhin haben drei Kinder bzw. Jugendliche versucht, das kleine Kind zu retten.

Durch ein schnelles Eingreifen der hiesigen Berufsfeuerwehr konnten alle vier Kinder/Jugendliche gerettet werden.

Allerdings geriet beim Hineinziehen in das Rettungsboot ein 16-jähriges Mädchen aus bislang ungeklärten Umständen mit einem Bein in die Schiffsschraube des Rettungsbootes und wurde dadurch vermutlich schwer verletzt.

Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell