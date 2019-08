Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Männer schlagen 24-Jährigen auf der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 3.45 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern und einem 24-Jährigen aus Erftstadt an einer Bushaltestelle an der Bergstraße. Die Männer waren nach ersten Ermittlungen an dem 24-Jährigen mit einem Auto erst vorbeigefahren, seien dann ausgestiegen und hatten dann auf diesen eingeschlagen und -getreten. Dann seien sie wieder ins Auto eingestiegen und in Richtung Hervester Straße davon gefahren. Der 24-Jährige wurde am Busbahnhof blutend angetroffen und von dort ins Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund des Streits ist bislang nicht bekannt. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der Erste war etwa 25 Jahre, etwa 2 Meter groß und stabil. Er hatte schwarze kurze Haare, hatten einen kurzen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe. Der Zweite war etwa 23 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte braune kurze Haare, einen Vollbart und trug ein weinrotes Oberteil und eine schwarze Jogginghose. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

