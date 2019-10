Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl eines E-Bikes - Aufgebrochener Zigarettenautomat - Unfälle

Schwäbisch Hall: Diebstahl eines E-Bikes

In der Lange Straße, am Übergang zur Heimbacher Gasse, wurde am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr ein weißes E-Bike der Marke Bulls Green Mover Lavida entwendet. Das Rad, mit einem Zeitwert von etwa 2000 Euro, war mit einem Schloss an einem dortigen Geländer gesichert. Hinweise auf den Diebstahl bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Beim Ausparken mit Fahrradfahrerin kollidiert

Am Mittwoch um 12 Uhr wollte eine 23-jährige BMW-lenkerin rückwärts von einem Grundstück auf die Fraschstraße ausfahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer 59-jährigen Radfahrerin, die sich von links näherte und anhielt, jedoch von der BMW-Lenkerin übersehen wurde. Die 59-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Obersontheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr befuhren hintereinander ein 60-jähriger VW Golf-Lenker und ein 48-jähriger VW Bus-Fahrer die L1060 in Richtung Schwäbisch Hall. Der Golf-Fahrer musste sein Fahrzeug abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug abbiegen wollte. Dies erkannte der 48-Jährige zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgebrochener Zigarettenautomat

In der Kolpingstraße wurde zwischen Donnerstag und Dienstag an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten der Sicherungsbügel aufgehebelt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

