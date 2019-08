POL-DH: Gaffiti in Siedenburg; Fahrt unter Drogeneinfluss in Syke

Polizeiinspektion Diepholz

Polizeikommissariat Sulingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit vom 19.07. bis 30.07.2019 sprühten noch unbekannte Personen mittels schwarzer Farbe mehrere Graffiti Tags auf Straßeneinrichtungen im Bereich der Schulstraße in Siedenburg und an die Außenwand der örtlichen Grundschule. Die Schadenshöhe wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Siedenburg, Tel.-Nr.: 04272- 1399, zu melden.

Polizeikommissariat Syke

Syke - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 02.08.2019, gegen 08.30 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariates Syke ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Leese auf der B 6, Höhe Steimke, angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

