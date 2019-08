POL-DH: - Zweimal Fahren unter Drogeneinfluss - Körperverletzung durch Hundebiss - Raub auf Straße

Polizeiinspektion Diepholz

Siedenburg - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in Siedenburg auf dem Parkplatz einer Wäscherei an der Bockhoper Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstand. In der Zeit zwischen 09:00 und 17:10 Uhr wurde ein dort abgestellter schwarzer Mercedes an der Fahrerseite im Bereich der beiden Türen beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei und hofft dabei auf Zeugenhinweise unter Telefon 04271/9490.

Sulingen - Zweimal Fahren unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Mittwochabend zog die Polizei gleich zwei Verkehrsteilnehmer buchstäblich "aus dem Verkehr", weil diese unter Drogeneinfluss mit ihren PKW unterwegs waren. Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 19:50 Uhr den Fahrer eines Ford in der Innenstadt. Der Verdacht auf Drogenkonsum wurde durch einen Schnelltest vor Ort bei dem 22-jährigen Mann aus Sulingen bestätigt. Er musste genauso zur Blutprobe mit auf die Wache wie nur etwa drei Stunden später ein 28-jähriger aus Sulingen. Dieser war in der Schützenstraße mit seinem PKW VW in das Visier der Polizei geraten, auch hier wurde eine Blutprobe fällig. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet. Die jungen Männer erwarten nun empfindliche Bußgelder, Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Zudem droht ihnen der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle.

Affinghausen - Körperverletzung auf dem Schützenfest - Polizei sucht nach Zeugen

Am Sonntag den 28.07.2019 um 00.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter das 20-jährige männliche Opfer auf dem Parkplatz in der Nähe des Schützenplatzes in Affinghausen an der Sudwalder Straße mit der Faust ins Gesicht. Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 185 Zentimeter große ca. 20 Jahre alte männliche Person mit kurzem dunkelblondem Haar gehandelt haben. Das Opfer erlitt leichte Blutergüsse im Gesicht und verlor dabei seine ca. 200 Euro teure Brille. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/9490 zu melden.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am 31.07.2019, im Zeitraum von 08.50 Uhr - 09.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatzgelände des Verbrauchermarktes "Lidl", Herrlichkeit 27, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier einen geparkten PKW Renault und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 500 geschätzt. Zeugen werden geben sich bei der Polizei Syke unter 04242/9690 zu melden.

Weyhe - Körperverletzung durch Hundebiss - Zeugen gesucht

Am Samstag den 27.07.2019 gegen 16:00 Uhr kam es in der Waldstraße in Höhe Am Ellernbruch an der Hache in Kirchweyhe zu einem Kampf zwischen zwei Hunden. Die eine Hundebesitzerin ging zwischen die Hunde und wollte sie trennen. Dadurch wurde sie gebissen und fiel zu Boden. Die andere Hundebesitzerin, eine ältere Dame, ging, ohne sich um die andere Hundebesitzerin zu kümmern, weiter. Während des Vorfalls kamen noch zwei Frauen mit einem Pudel vorbei. Die ältere Dame und die beiden Zeuginnen mögen sich bitte bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 melden.

Stuhr - Raub auf Straße - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Donnerstag den 25.07.2019 gegen 20:45 Uhr kam es in der Straße Moorhusen im Ortsteil Obernheide zu einem Raub von einem Fahrrad. Drei junge männliche Täter stellten sich einem 17-Jährigen in den Weg und schubsten ihn vom Fahrrad. Daraufhin nahmen sie das Fahrrad des jungen Mannes und fuhren in Richtung Blockener Straße davon. Einer der Täter ist blond, hat akzentfreies Hochdeutsch gesprochen und ist ca. 180 cm groß. Alle drei Täter sind um die 18 Jahre alt. Das Fahrrad ist ein braunes Herren-Sport Rad von Triumph mit 21 Gängen. Auffällig sind die beigefarbenen Griffe und der beigefarbene Sattel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

