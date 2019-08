Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Brand auf einem Gehöft - Feuer zerstört Teile des Dachstuhls

Diepholz (ots)

Scholen - Brand auf einem Gehöft - Feuer zerstört Teile des Dachstuhls

Am 01.08.2019 gegen 04:00 Uhr brach in einer Einliegerwohnung eines Gehöftes in Scholen, Anstedt, ein Feuer aus und zerstörte Teile des Dachstuhls sowie der Wohnung. Das Feuer konnte durch die umliegenden Ortsfeuerwehren gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

