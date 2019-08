Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: - Eigentümer von Diebesgut gesucht - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Fahren unter Drogeneinfluss

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Nachmittag gegen kurz nach 17:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz bei der "Sulinger Tafel" am Schwafördener Weg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Ein bislang noch unbekannter Verursacher setzte laut Zeugenaussagen mit einem größeren schwarzen PKW rückwärts aus einer Parklücke zurück und stieß dabei mit der linken hinteren Seite gegen den geparkten PKW der Geschädigten. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Mann am Steuer davon. Nun ermittelt die Polizei Sulingen wegen Verkehrsunfallflucht und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 04271/9490 an die Polizei Sulingen.

Stemshorn - Fahren unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Nachmittag fiel den Polizeibeamten aus Lemförde in Stemshorn, Reininger Straße ein Audi mit ausländischem Kennzeichen auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer des Audi, ein 22-jähirger Mann aus Bosnien-Herzegowina, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der junge Mann musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.050 Euro erbringen, da er keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Diepholz - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01.08.2019 gegen 13:45 Uhr kam es in Diepholz in der Mollerstraße/ Einmündung Lappenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Radfahrerin aus Diepholz leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Diepholzerin wollte mit ihrem Renault Kangoo aus dem Lappenberg kommend nach rechts auf die Mollerstraße abbiegen und kollidierte dabei mit der 82-jährigen Radfahrerin, die aus Richtung Bremer Eck kommend, den Radweg im Einmündungsbereich befuhr. Die Radfahrerin stürzte aufgrund der Kollision und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Diepholzer Krankenhaus gebracht.

Twistingen - Eigentümer von Diebesgut gesucht

Durch die Polizei in Twistringen wurde diverses Diebesgut aufgefunden. Dieses stammt überwiegend aus Diebstählen aus Garagen, Carports und Fahrzeugen, die sich in den Nächten zum 17.07.2019, 24.07.2019 und 25.07.2019 im Bereich des Wohngebietes auf dem Ornst, angrenzend an die Schleifmühle und Bremer Straße ereignet haben. Unter anderem wurden eine Stichsäge, ein Freischneider, eine Flex und eine Heckenschere aufgefunden, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Möglicherweise wurde das Fehlen dieser Geräte noch gar nicht bemerkt oder nicht angezeigt. Die Polizei bittet daher darum, die eigenen Gerätschaften nochmal auf Vollständigkeit zu überprüfen. Weiterhin hofft die Polizei auf Hinweise, ob in den relevanten Nächten verdächtige Personen in dem Bereich des Wohngebietes aufgefallen sind. Mitteilungen bitte an die Polizei Twistringen unter 04243/942420.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, den 01.08.2019 gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger mit seinem VW Touran die Bundesstraße 51 in Wiebusch. Aus bislang ungeklärte Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Pkw gegen zwei Bäume und verletzte sich dabei schwer. Der Unfallbeteiligte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er stationär verblieb. Am Pkw sowie an der Unfallstelle entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.

Syke - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Krankenfahrstuhl

Am Donnerstag, den 01.08.2019, gegen 12.30 Uhr, wollte ein 55-jähriger aus den Niederlanden mit seinem Lkw vom Parkplatz des Familia Marktes auf die Straße Zum Hachepark einbiegen. Dabei übersah er einen 81-Jährigen aus Syke, welcher mit seinem Krankenfahrstuhl die Straße Zum Hachepark befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Weiterhin stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der Versicherungsschutz am Krankenfahrstuhl erloschen war.

Weyhe -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 01.08.2019 um 15:20 Uhr kam es in Leeste in der Brinkumer Straße Ecke Mühlenfeldweg zu einem Unfall zwischen vier Fahrzeugen. Eine 56-jährige Nissan-Fahrerin aus Stuhr musste verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihr befindlichen zwei Fahrzeuge bremsten auch. Die vierte Fahrzeugführerin, eine 37jährige VW-Fahrerin aus Weyhe, übersah dies und fuhr auf die anderen Fahrzeuge auf. Dadurch wurden drei der Fahrzeuge aufeinander geschoben. Eine 30-jährige Ford-Fahrerin aus Stuhr wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 13.000 Euro.

