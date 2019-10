POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim - Straßenfräse bricht in Gehweg ein - PKW kommt auf Dach zum Liegen

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Einbruch in Vereinsheim

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, Zugang zu einem Vereinsheim im Akazienweg, indem er eine Eingangstür aufhebelte. Nachfolgend wurde die Räumlichkeit nach Diebesgut durchsucht. Nachdem der Dieb eine weitere Tür aufgebrochen hatte, aber dennoch nicht fündig wurde, entwendete er schlussendlich eine tragbare Sony-Musikbox im Wert von 168 Euro aus dem Umkleideraum. Die Gesamtschadenssumme ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 480-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Straßenfräse bricht in Gehweg ein

Im Rahmen von Straßenbauarbeiten in der Erlanger Straße wurde am Mittwoch gegen 11:15 Uhr der Oberbelag eines Gehweges mit einer fahrbaren Straßenfräse abgetragen. Ein für den Lenker der Fräse unvorhersehbarer Hohlraum unter dem Gehweg wurde ihm und einem vorbeifahrenden Mercedes jedoch zum Verhängnis. Aufgrund des hohen Gewichts der Fräse brach der Hohlraum ein. Die Fräse kippte zur Seite und teilweise auf einen just in diesem Moment vorbeifahrenden Mercedes. Es entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro, die Fräse wurde nicht beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Crailsheim: PKW kommt auf Dach zum Liegen

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Dr.-Bareilles-Straße zu einem Unfall, bei welchem ein PKW kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Opel Corsa fuhr um kurz vor 6 Uhr auf der Dr.-Bareilles-Straße (L2218) von Crailsheim in Richtung Westgartshausen. Zur selben Zeit befuhr ein 63-jähriger Lenker eines Klein-LKW Fiat Ducato die Wittauer Straße und wollte nach links auf die L2218 einfahren. Hierbei übersah der LKW-Fahrer den Opel Corsa und kollidierte im Kreuzungsbereich frontal mit dem PKW. Der Opel wurde dabei ausgehebelt, kippte zur Seite und kam im weiteren Verlauf auf dem Dach zum Liegen. Der 26-Jährige, der sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 12.000 Euro. Die L2218 musste nach dem Unfall durch den städtischen Bauhof gereinigt werden.

