Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand und Glasscheibe beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 20.08.2019, gegen 02:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Personen, Steine gegen ein Geschäftsgebäude in der Kettengasse. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro. Beim Entdecken rannten die Täter davon. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



