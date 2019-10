POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bremsleitung an Lkw manipuliert - Unfallfluchten

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Bremsleitung manipuliert und Reifen zerstochen

Bei einer Gärtnerei in Beinstein wurde am Donnerstagmorgen festgestellt, dass dortige Fahrzeuge mit Eiern besudelt und bei einem Lkw die Bremsleitung manipuliert waren. An einem weiteren Fahrzeug war auch ein Reifen zerstochen. Zudem waren Nägel auf dem Firmengelände ausgelegt. Einige dieser Nägel waren auch gezielt an den Reifen dort abgestellter Fahrzeuge aufgestellt. Bei der polizeilichen Tatortaufnahme wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Der verursachte Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Glücklicherweise wurden die Manipulationen an den betroffenen Fahrzeugen noch vor deren Inbetriebnahme bemerkt, sodass niemand körperlich zu Schaden kam. Die Ermittlungen zu den Vorfällen werden von der Polizei in Waiblingen geführt, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung unter Tel. 07151/950-422 entgegennimmt.

Winnenden: Radfahrer verletzt- Autofahrer geflüchtet

Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 7.20 Uhr den Radweg der Albertviller Straße und überquert die Fahrbahn bei der Südumgehung. Zeitgleich bog ein unbekannter Fahrer eines älteren Mercedes entgegengesetzt in die Albertviller Straße ein und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Schaflandstraße fuhr am Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Skoda und verursachte hierbei 1500 Euro Sachschaden. Danach flüchtete er ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

