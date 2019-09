Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall zw. zwei Radfahrern - Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Ein 60zig-jähriger Rennradfahrer befuhr am Samstag, 14.09.2019, gg. 15.45 Uhr, den Radweg entlang der B 294 von Wolfach kommend in Richtung Hausach. Nach der Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer (47 Jahre) stürzte dieser in die dortige Schutzplanke. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurde der schwerverletzte 47-Jährige in eine umliegende Klinik stationär aufgenommen. Der Rennradfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen.

Das Polizeirevier Haslach hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach unter Tel. 07832 / 975920 in Verbindung zu setzen.

/FL

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell