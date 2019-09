Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rückwärts von Leiter gestürzt

Baden-Baden (ots)

Nach dem Sturz von einer Leiter ist ein 28 Jahre alter Mann am Freitagmorgen nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht worden. Der Bauarbeiter hatte kurz nach 9 Uhr auf einer Baustelle in der Schwarzwaldstraße den Halt auf der Leiter verloren und fiel aus etwa zwei Metern Höhe rückwärts nach hinten auf den Betonboden. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Verletzten mit einer Drehleiter von der Baustelle auf die Straße gehievt, wo er dann abtransportiert werden konnte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

