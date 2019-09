Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Eingebrochen und Sprinter gestohlen, Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in eine Firma in der Zeppelinstraße eingedrungen. In den Büroräumen des Unternehmens wurden die dortigen Schränke aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen gelang es den Dieben, zwei Autoschlüssel sowie ein Laptop zu ergaunern. Mit einem der Schlüssel wurde ein dunkelgrauer Mercedes-Sprinter mit Rastatter Zulassung und ohne Aufschrift gestohlen. Der Wert des Diebesguts beziffert sich auf über 20.000 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt. Die Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Bietigheim geführt.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell