Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Unter Alkoholeinfluss überschlagen

Achern (ots)

Alkoholkonsum und Autofahren sind Gegensätze, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Für ein Beispiel sorgte ein 34 Jahre alter Dacia-Fahrer in der Nacht auf Freitag an der Ausfahrt der Anschlussstelle Achern. Dort hatte der Mittdreißiger kurz nach 1 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren, prallte zunächst in die linken Seitenleitplanken, bevor er von dort abgewiesen wurde und mit den rechtsseitigen Leitplanken kollidierte. In der Folge überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Weit über ein Promille sprechen eine deutliche Sprache, was zum Unfall geführt haben könnte. Der 34-Jährige kam indes mit glimpflichen Verletzungen davon. Sein Dacia musste mit einem geschätzten Schaden von etwa 10.000 Euro an den Abschlepphaken. Der Mann muss nun erstmal auf weitere Autofahrten verzichten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

