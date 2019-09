Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beim Abbiegen übersehen

Offenburg (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen von der Moltkestraße nach rechts in die Turnhallenstraße eine in gleiche Richtung auf dem Radweg fahrende Velo-Lenkerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Die 26 Jahre alte Radlerin konnte sich zunächst abfangen, fiel durch die Kollision dann aber doch auf die Straße. Die 26-Jährige erlitt nach ersten Feststellungen keine erkennbaren Verletzungen, begab sich aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 38 Jahre alte Brummi-Fahrer hatte den Unfall nicht bemerkt und fuhr weiter. Nach Recherchen bei der Halterfirma kam der mutmaßliche Unfallverursacher jedoch unverzüglich zum Polizeirevier Offenburg. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

