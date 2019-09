Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rettung in höchster Not

Offenburg (ots)

Ein Mischlingshund hat sich in der Nacht auf Freitag in einem Mehrfamilienhaus "Am Gerberbach" in eine prekäre Lage gebracht und mit hilfesuchendem Gejaule die Nachbarschaft zum Handeln bewegt. Der dreieinhalbjährige Vierbeiner hatte in den Nachtstunden offenbar seine Kletterkünste entdeckt und war in Abwesenheit seines "Aufpassers" über ein Giebelfenster im Dachgeschoss auf das Schrägdach gelangt. Nach einer kurzen " Rutschpartie" war es der neugierigen Spürnase dann nicht mehr möglich, aus eigenen Stücken in sein Heim zurückzukehren. Dies brachte er kurz nach 0:30 Uhr mit lautstarken Wimmern deutlich zum Ausdruck. Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es über den Hausmeister des Gebäudes einen Generalschlüssel zu organisieren und anschließend den Hund, zwar etwas verängstigt, aber wohlbehalten, in die Obhut seines mittlerweile heimgekehrten Herrchens zu übergeben.

