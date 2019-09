Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Kurios

Rheinmünster (ots)

Der eine war derart betrunken, dass er nicht aussteigen konnte. Der andere war derart betrunken, dass er nicht einsteigen durfte.

Zwei Männer sorgten im Verlauf des frühen Donnerstagabends für Verzögerungen beim Boarding am Flughafen in Rheinmünster. Gegen 18.30 Uhr landete eine Passagiermaschine mit einem 44-Jährigen an Bord. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, das Flugzeug selbstständig zu verlassen, musste er aus dem Passagierraum begleitet und mit einem separaten Bus zum Sicherheitsbereich geführt werden. Nach erfolgter Passkontrolle wurde er in die Obhut einer Begleitperson übergeben. Nur wenige Minuten später erging es einem 48 Jahre alten Mann umgekehrt. Jener fiel nach der Fluggastkontrolle aufgrund seiner immensen Ausfallerscheinungen auf, sodass er seitens des Boarding-Personals von seinem Reisevorhaben ausgeschlossen wurde.

Kurioserweise betraf es denselben Flieger aus Moskau.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell