Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizeifahrzeug gestreift und geflüchtet, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein mit Fahrer und Sozius besetzter Roller hat am Donnerstagabend nach einem wilden Fahrmanöver gleich drei Autos, darunter einen Streifenwagen des Polizeireviers Baden-Baden, beschädigt und hierbei einen Schaden von etwa 2.000 Euro angerichtet. Das Zweirad des Herstellers "Golden BEE" kam der Streife des örtlichen Polizeireviers gegen 20:45 Uhr in der Balzenbergstraße ohne eingeschaltetem Licht entgegengefahren. Im Bereich einer dortigen Baustelle drängte sich der Roller zwischen dem Polizeiwagen und einem abgestellten Ford hindurch. Hierbei streifte er sowohl den Außenspiegel des Polizeiautos als auch den geparkten Focus. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Rheinstraße. Nach einem Wendemanöver nahm die Streifenbesatzung die Verfolgung auf und konnte das Kleinkraftrad an der Einmündung zur Blumenstraße auf der Fahrbahn liegend vorfinden. Hierbei wurde durch den Roller ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Von den beiden jüngeren männlichen Personen, die über einen Fußweg zur B 500 davon gerannt sein dürften, fehlte jede Spur. Ob der Roller gestohlen oder unbefugt in Gebrauch genommen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den nun Gesuchten werden unter der Rufnummer: 07221 680-460 an die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden erbeten.

