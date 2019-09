Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Winden - Mehrere Stockwerke durchstöbert

Sinzheim, Winden (ots)

Die Bewohner eines mehrstöckigen Anwesens in der Straße "Im Weingarten" mussten am Donnerstabend eine unangenehme Überraschung hinnehmen. Bei ihrer Rückkehr ins Haus stellten sie gegen 19:45 Uhr fest, dass unbekannte Einbrecher in allen Stockwerken "gewütet" , hierbei verschlossene Zimmertüren aufgehebelt und zahlreiche Schränke durchwühlt hatten. Was im Einzelnen gestohlen wurde, ist noch Gegenstand er Ermittlungen. Nach bisherigen Feststellungen gelang es dem oder den Dieben diversen Schmuck, Uhren und auch hochwertige Kleidungsstücke zu erbeuten. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell