Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Abgestürzt

Lauf (ots)

Die genaue Ursache, weshalb ein Gleitschirmflieger am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fluggerät verloren hat, ist noch unklar. Fest steht, dass der 62-Jährige nach seinem Start gegen 16 Uhr am Startplatz "Omerskopf" zu tief kam, ihm hierdurch der Schwung zum anvisierten Laufbachtal verloren ging und er hierbei einen Baum streifte. Der Pilot stürzte in der Folge ab und zog sich hierbei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes, der Bergwacht und eine Notärztin waren vor Ort und übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Der 62-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Offenburger Klinikum geflogen.

