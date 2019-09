Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Abgepumpt

Offenburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Sattelzugmaschine rund 600 Liter Diesel abgepumpt. Während der Fahrer auf der Raststätte Waldmatten geschlafen hatte, brachen die ungebetenen Besucher das Tankschloss auf und entwendeten so den Kraftstoff. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell