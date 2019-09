Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einer Unfallflucht am frühen Mittwochabend im Galgenbergweg sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich weißen Geländewagens, möglicherweise ein Mercedes, soll kurz vor 19 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Audi im Frontbereich beschädigt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht haben. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallverursacher anschließend das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer. 07821 277-0 erbeten.

