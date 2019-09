Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots)

Da der 52 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters in der Nacht auf Donnerstag am Steuer seines Wagens gesessen hatte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl. Der Mann war kurz nach Mitternacht in der Goethestraße unterwegs, als ihn die Ordnungshüter genauer unter die Lupe nahmen. Hierbei förderte ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille zutage. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

/ya

