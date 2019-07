Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Maissilage beschädigt

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagmittag (13.40 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines Fahrsilos Beschädigungen an der Abdeckplane. Unbekannte hatten in der Nacht zu Dienstag mehrere Löscher in die zum silieren notwendige Plane gestochen. Dadurch ist eine Luftzufuhr in den Gärprozess möglich. Die gesamte Silage würde damit unbrauchbar. Der angegebene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

