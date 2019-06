Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Roller übersehen - Fahrer leicht verletzt

Schwäbisch Hall (ots)

Am Freitag gegen 19.20 Uhr befuhr eine 78jährige Audi-Fahrerin die Neue Reifensteige in Richtung Kreisverkehr mit dem Sudetenweg. Am Kreisverkehr hielt sie zunächst an, übersah jedoch offenbar einen aus dem Sudetenweg kommenden 27jährigen Roller-Fahrer. Der befand sich im Kreisverkehr, als die 78Jährige losfuhr. Der Piaggio-Fahrer kam zu Fall, schlitterte in Richtung Verkehrsteilers an der Berliner Straße und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell