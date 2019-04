Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der STA Landau und der Polizeiinspektion Landau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B10 Höhe LD-Nußdorf

Landau (ots)

Am 20.04.2019 gegen 08:15 Uhr kam es auf der B10 Höhe LD-Nußdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 30- jähriger Fahrer aus dem Raum Pirmasens befuhr die B10 von der BAB 65 kommend Richtung Annweiler. Der Fahrzeugführer kam mit seinem PKW Mitsubishi aus bislang unklarer Ursache auf die doppelspurige Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem PKW BMW, dessen 66- jähriger Fahrer gerade einen LKW ordnungsgemäß überholte. Der Fahrer des PKW Mitsubishi verstarb unmittelbar an der Unfallstelle, der Fahrer des PKW BMW wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem PKW befreit und in eine Unfallklinik verbracht. Zwei weitere Personen in dem entgegenkommenden PKW BMW wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nur leicht verletzt. Beide wurden zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30000.- EUR. Die B10 wurde für den Verlauf der Unfall-/Bergungsmaßnahmen zwischen den Anschlussstellen Godramstein und städtisches Klinikum ab 08:30 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand noch bis ca. 14:00 Uhr bestehen bleiben. Auch ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz.

