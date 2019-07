Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Wohnung eingebrochen

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Bargeld und Schmuck erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Große Höhle". Wie die Diebe in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist zurzeit noch unklar. An der Wohnungstür der Geschädigten waren eindeutige Hebelspuren zu erkennen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Tür durchsuchten die Diebe die Räume der Wohnung und nahmen die aufgefundene Beute mit.

