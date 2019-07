Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Lagerhaus eingebrochen

53925 Kall (ots)

Film-DVDs und eine teure Musikanlage erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Straße "In der Laach". Nach bisherigen Ermittlungen stiegen die Diebe unter Nutzung einer Leiter durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Lagerhalle ein. Alle in der Halle gelagerten Kisten wurden durch die Diebe geöffnet und durchsucht. DVDs und die dort gelagerte Musikanlage nahmen die Diebe mit. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell