Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Gerolstein (ots)

Am 23.03.2019 gegen 10:25 Uhr wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass er soeben beobachtet habe, wie ein junger Mann mit seinem Personenkraftwagen im Bereich des Altkleidercontainers in der Bahnhofstraße in Gerolstein angehalten und dort den gesamten Unrat aus seinem Fahrzeug entsorgt habe.

Es handelte sich um "typischen Hausmüll und sonstigem Abfall, welcher sich in einem Fahrzeug ansammelte" und hatte nichts mit den aufgestellten Altkleider- und Glascontainern zu tun.

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Mann aus der VG Gerolstein.

Gegen diesen wurde ein ordnungswidrigkeitenrechtliches Ermittlungsverfahren wegen illegaler Abfallbeseitigung eingeleitet.

