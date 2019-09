Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Widerstand

Rheinmünster (ots)

Gegen einen aus einer Spezialklinik abgängigen Mann wird seit Mittwochnachmittag wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 38-Jährige konnte kurz vor 17 Uhr von Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster an einer Bushaltestelle im "Victoria Boulevard B" angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei kam es zu einem Gerangel bei dem ein Beamter leichte Blessuren davon trug. Der Enddreißiger konnte letztlich in Gewahrsam genommen und in die Spezialklinik zurückgebracht werden.

