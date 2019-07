Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Schwerpunktaktion im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft - Einladung zum Pressegespräch und Vor-Ort-Termin

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Polizei/Stadt Freiburg ist für Dienstagvormittag, 30.07.2019, eine Schwerpunktaktion zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Freiburger Innenstadt geplant. Die Aktion wird sowohl polizeilich-operative, als auch präventive Maßnahmen durch die Stadt Freiburg beinhalten.

Medienvertreter sind dazu eingeladen, unmittelbar vor der Aktion, um 9.30 Uhr, an einem Pressegespräch teilzunehmen. Anschließend besteht die Möglichkeit, am Einsatzort die Maßnahmen zu begleiten. Leitender Polizeidirektor Berthold Fingerlin wird in die Einsatzlage einführen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Pressegespräch: Polizeipräsidium Freiburg, Bissierstraße 1, 79114 Freiburg im Breisgau / Dienstag, 30.07.2019, 9.30 Uhr (Anmeldung an der Pforte)

Vor-Ort-Termin: Wird im Rahmen des Pressegesprächs bekannt gegeben.

