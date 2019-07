Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Maskierter Täter überfällt Spielhalle in der Oberau - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Spielhalle in der Gresserstraße in Freiburg-Oberau überfallen hat ein unbekannter Täter am Sonntag, 28.09.2019, gegen 10.15 Uhr. Wie Zeugen der Polizei mitteilten, flüchtete der maskierte Täter anschließend auf einem schwarzen Herrenfahrrad vermutlich in Richtung Dreisam. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 1,75-1,80 Meter groß, mittleres Alter, schlanke Statur - dunkle Maskierung, helle Handschuhe, dunkelblaue Mütze, dunkelblaue Jogginghose mit rot-weißen Streifen auf der Seite, grauer Kapuzenpullover mit Schriftzug, über dem Pullover eine schwarze Jacke - graue Sneakers mit weißen Schnürsenkeln - führte einen schwarzen Regenschirm und eine auffällige, bunte Tasche mit sich

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

