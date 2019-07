Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbrüche im Gewerbegebiet Lonza - Einbrecher überrascht

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher wurde am Freitagabend, 26.07.2019, in WT-Waldshut überrascht, wie er gerade versuchte, in ein Geschäft einzubrechen. Der Unbekannte hatte gegen 22:30 Uhr die Scheibe des Geschäftes, das in der Alfred-Nobel-Straße liegt, eingeworfen und wollte allem Anschein nach gerade einsteigen, als durch die Geräusche eine Bewohnerin des Hauses aufmerksam wurde. Ein Täter ergriff sofort die Flucht, als er von der Frau angesprochen wurde. In den Geschäftsräumen war er nicht. Weitere Einbrüche in einen Gebäudekomplex im Gewerbepark Hochrhein wurden der Polizei am Sonntag gemeldet. Über ein gekipptes Fenster waren der oder die Einbrecher eingedrungen und hatten mehrere separate Geschäftsräume aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Diese Einbrüche dürften ebenso am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag passiert sein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang. Wer Verdächtiges im Gewerbegebiet Lonza beobachtet hat, wird gebeten, dies bei der EG Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) zu melden.

