Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Garage in Verl

Gütersloh (ots)

Verl - (AW) - Am 02.07.2019 gegen 00.15 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über den Brand einer Garage an der Thaddäusstraße in Verl. Eine Nachbarin, welche den Brand als erstes bemerkt hatte, informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr versuchten der Eigentümer der Garage und dessen Sohn, den Brand selbstständig zu löschen. Dies wurde nach Eintreffen der Feuerwehr unterbunden und von den Feuerwehrkräften fortgesetzt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte. Während des eigenständigen Versuchs den Brand zu löschen atmeten Vater und Sohn Rauchgase ein. Aus diesem Grund mussten sie durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden, um sich dort untersuchen zu lassen. Die weitere Ermittlung übernimmt die Kriminalpolizei.

