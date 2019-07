Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fehlender Fahrschein überführt gesuchten Straftäter

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (04.07.2019) gegen 17:00 Uhr einen 29-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der polnische Staatsangehörige wurde zuvor durch einen Zugbegleiter in einem Intercity-Express von Mannheim nach Stuttgart ohne Fahrschein angetroffen. Die Identität des wohnsitzlosen Mannes sollte daher durch eine Streife der Bundespolizei nach Eintreffen des Fernverkehrszuges am Stuttgarter Hauptbahnhof festgestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Köln aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen Diebstahls gesucht wurde. Da der Festgenommene die erforderliche Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss zum Antritt seiner Ersatzfreiheitstrafe von 95 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Der 29-jährige Mann muss zudem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen rechnen.

