Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: vorläufige Erstmeldung - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Haßloch (ots)

Gegen 07.30 befuhr der Fahrer eines Traktors mit zwei Anhängern die L 532 aus Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Haßloch. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die L 532 in entgegengesetzte Richtung. Aus bisher nicht eindeutig geklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem Anhänger, wobei die Pkw-Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ermittlungen laufen. Die Strecke ist derzeit vollgesperrt und die Sperrung wird auch noch einige Zeit aufrecht erhalten werden müssen. Unter Berücksichtigung des Vorbehaltes von Veröffentlichungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal wird nachberichtet.

