POL-PDNW: Erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf Autobahnparkplatz

Am Donnerstag den 12.09.2019 ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf dem an der Bundesautobahn A61 in Fahrtrichtung Koblenz gelegenen Autobahnparkplatz "Auf dem Hahnen" ein Verkehrsunfall. Auf dem vollbesetzten Parkplatz beabsichtigte ein 46 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuggespanns aus einer Parklücke herauszufahren. Hierbei stieß er mit seinem Führerhaus gegen die Ladung eines auf dem Schwerlastverkehrsstreifens abgestellten Schwertransporters. Bei der beschädigten Ladung handelte es sich um ein hochpräzises und circa circa 60 Meter langes Rotorblatt einer Windkraftanlage. Nach erster Einschätzung dürfte dieses durch den Zusammenstoß völlig unbrauchbar geworden sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 300.000 Euro.

