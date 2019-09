Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer bei Sturz verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Hund verursachte am 11.09.2019 gegen 08:00 Uhr auf einem Feldweg in der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße einen Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Hund lief scheinbar plötzlich vor das Fahrrad, so dass der Radfahrer stark bremsen musste und hierbei stürzte. Er zog sich Schürfwunden an der linken Hand zu. Die 55-jährige Hundehalterin hatte ihren Hund nicht an der Leine geführt. Welcher Rasse der Hund angehört, ist nicht bekannt.

